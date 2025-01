Inter, il vice di Inzaghi: "Giocare con l'asterisco non è facile"

Massimiliano Farris, vice di Inzaghi all’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match casalingo contro l’Empoli.

I sei punti in meno rispetto al Napoli, anche se con due gare in meno?

"Giocare con l'asterisco non è facile, stasera c'è l'occasione di scendere in campo e prendere i 3 punti".

Il pari col Bologna ha lasciato strascichi?

"Il tempo non è molto per prepararsi, ma l'Empoli fa pressioni alte e dobbiamo abituarci ed essere pronti. Col Bologna la squadra ha conquistato un ottimo punto, anche se dispiace non aver agganciato la vetta".

Asllani ancora titolare.

"Vestire la maglia dell'Inter non è facile, lui ha sempre dato tutto. Col Bologna la sua prova non è stata negativa: siamo tranquilli con lui così come Taremi che sa come muoversi".

Stasera sarà in prima linea.

"Spero di poter dare il meglio, mi sento addosso questa responsabilità".