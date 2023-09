Inter-Milan, tutte le probabili scelte di Simone Inzaghi

vedi letture

Questa la probabile formazione dell'Inter di Simone Inzaghi per il derby di domani pomeriggio. In difesa attualmente c'è un ballottaggio tra de Vrij e Acerbi, con l'italiano che al momento sembra essere in vantaggio.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi