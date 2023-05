Inter, Onana a Prime Video: "Sono nato per essere un eroe. Nella storia ci rimane chi vince"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andre Onana, portiere dell’Inter, ha parlato a Prime Video. Queste le sue dichiarazioni:

Sei pronto a diventare un eroe? “Sono nato per essere eroe, ci siamo preparati tutti per questa partita e sono molto fiducioso per l’esito”.

Come ti senti al pensiero di poter fare la storia con l’Inter? “Nella storia ci si ricorda chi vince, non solo chi arriva in finale. Bisogna vincere”.