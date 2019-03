Inter, Politano: "Si sente la mancanza di Icardi, ma Lautaro è simile e tatticamente è rimasto tutto uguale"

A margine della presentazione della Junior Tim Cup all’oratorio San Andrea di Sesto San Giovanni, Matteo Politano si è soffermato ai microfoni di Sportmediaset, parlando del derby di Milano: "Nel prossimo mese ci sono tante partite, dobbiamo prepararne una alla volta: prima c'è quella di giovedì, poi il derby. Sarebbe fondamentale per la città portare a casa un derby, sarebbe bellissimo. Come detto prima, c'è da pensare all'importantissima gara europea. Meglio avere o non avere Icardi? E' normale sentire la sua mancanza, Mauro è stato fondamentale per noi per sei mesi. Ora speriamo che il suo rientro arrivi a breve, ha un problema al ginocchio e deciderà lui quando rientrare. Lautaro? E' simile a Icardi, lui lo trovi anche lontano dalla porta. sono forti in area, per noi è tutto più semplice. A livello tattico è rimasto tutto uguale, tranne domenica con la Spal che abbiamo cambiato modulo. Penso che Mauro sarà presente come lo è sempre stato, per noi è un onore averlo allo stadio anche se preferiamo averlo in campo. Avversarie per la Champions? Ci sono tante squadre, noi, il Milan, le romane e l'Atalanta. Pensiamo partita dopo partita, abbiamo le qualità per stare in alto".