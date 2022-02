Inter, S. Inzaghi: "Stiamo aspettando Correa per il derby. Su Gosens..."

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto oggi in conferenza in vista della sfida contro il Genoa e in merito alle condizioni di Robin Gosens ha spiegato: "Gosens fatto il primo allenamento completo ieri, ci sono ottime sensazioni, è fuori da fine settembre - riporta tuttomercatoweb.com -. Per noi è molto molto importante e ci crediamo fortemente. Ci parlerò e prenderemo una decisione, serve un po' di pazienza. Stiamo aspettando anche Correa per il derby".