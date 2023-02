Inter verso il derby, Skriniar dovrebbe giocare nonostante tutto. Darmian più di Dumfries

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter, dopo aver vinto martedì in Coppa Italia contro l'Atalanta, guadagnandosi l'accesso alle semifinali, ora è totalmente focalizzata sul derby di domenica sera. Simone Inzaghi dovrà ragionare su chi schierare in difesa. Sembra infatti che Skriniar, nonostante l'esclusione in Coppa per il mercato e l'addio annunciato a fine stagione, sia comunque destinato a partire dall'inizio insieme a Bastoni. L'ultimo posto se lo contenderanno De Vrij e Acerbi. Ballottaggio anche a destra dove Darmian sembra in vantaggio su Denzel Dumfries. Lo riferisce il Corriere dello Sport.