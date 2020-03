Gianluigi Buffon in dubbio per Juventus-Milan? Ne scrive Tuttosport, secondo cui il portiere bianconero ha accusato una leggera lombalgia che non l'ha fatto lavorare a pieno regime. Oggi sosterrà un provino per capire se potrà andare in campo domani contro i rossoneri, altrimenti è ovviamente pronto Wojciech Szczesny.