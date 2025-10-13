Juve: lesione al menisco per Bremer, dovrà operarsi
(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Gleison Bremer è costretto a un nuovo stop: il difensore della Juventus dovrà operarsi al ginocchio. "È stato sottoposto a consulto medico dal dottor Sonnery-Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro - fa sapere il club bianconero, dopo la visita cui il brasiliano si è sottoposto a Lione -. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva". I tempi di recupero saranno definiti dopo l'intervento chirurgico. (ANSA).
