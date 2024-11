Juve, Nico Gonzalez ancora non al top: gara col Milan a rischio

vedi letture

In casa Juventus non se la passano molto bene con gli infortuni. Ieri è arrivata l'ufficialità su Juan Cabal, calciatore infortunatosi in nazionale e che dovrà operarsi, restando poi fuori per tutta la stagione. Di Gleison Bremer si è già scritto tanto, anche per lui il campionato è già da considerarsi terminato. Ma ci sono anche altri infortuni, tra cui Nico Gonzalez.

I tempi di recupero dell'ex Fiorentina rischiano di prolungarsi e il suo ritorno contro il Milan non è scontato. Il Corriere dello Sport scrive che l'argentino ancora non avrebbe superato in pieno l'infortunio muscolare subito a Lipsia in Champions League e sarebbe a rischio il suo ritorno per la gara di San Siro del 23 novembre. Molto più facile la convocazione per l'impegno contro l'Aston Villa, in programma quattro giorni dopo