Juve, Rugani in campo con il Milan. Out Chiellini. Dubbio Pjanic, c'è Bentancur

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Higuain dovrebbe partire dall'inizio al posto dello squalificato Dybala. Il Pipita, però, non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi ad un certo punto dovrà lasciare il campo e Ronaldo passerà centravanti. Il sostituto di De Ligt, anche lui assente per squalifica, sarà Rugani. Chiellini potrebbe anche non essere convocato per evitare rischi, ma in ogni caso non partirà dall'inizio. Pjanic è uscito con qualche problemino dal derby di Torino e potrebbe riposare. In quel caso, il regista sarebbe Bentancur.