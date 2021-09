Juventus, Allegri a DAZN: "Il Milan è in crescita da quasi due anni. La loro formazione? Me l'aspettavo"

Il tecnico bianconero Max Allegri è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo fare una partita importante dal punto di vista tecnico e d’attenzione, giochiamo contro un Milan che è in ottima condizione non solo da tre partite ma credo da un anno e mezzo, quasi due, che sta facendo grandi progressi e risultati importanti. Noi non abbiamo ancora fatto la prima vittoria in campionato, speriamo che stasera sia la prima. Chiellini? Mi serviva un mancino da quella parte, in questi periodi che giochi ogni tre giorni servono più rotazioni. La squadra sta meglio fisicamente e la vittoria di Malmoe ci ha dato un po’ più di morale. L’undici del Milan? L’ho indovinata, me l’aspettavo così”.