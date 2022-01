Juventus, Allegri a DAZN: "Importante tenere il Milan a sette punti, stasera giusto il pari"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Juventus: “È stata una partita importante per chiudere gennaio nel migliore dei modi, in caso di sconfitta saremmo andati a meno dieci. Negli ultimi venticinque metri ci è mancata qualità, ma il campo, sia a noi che a loro, non ce l’ha permesso. Giusto il pari tra due buone squadre. Abbiamo incontrato un buon Milan, rimanere a questa distanza è importante. Ci sono ancora tante partite. Sono contento, i ragazzi stanno giocando più da squadra e capiscono come gestire le due fasi. Cercavamo di vincere stasera ma non ci siamo riusciti”:

La Juve è costruita per giocare così? “Bisogna lavorare, i giocatori sono cresciuti molto in autostima: i risultati aiutano. Forse ci deve essere Landucci in panchina, con me non si fa mai gol (ride, ndr). Non bisogna perdere lo spirito di squadra, altrimenti diventiamo presuntuosi e possiamo perdere con chiunque. Dobbiamo combattere per il nostro obiettivo di arrivare nelle prime quattro. Un passettino alla volta. In questo momento, visto come siamo partiti, sono contento per la classifica. Stasera poteva succedere di tutto. Da qui alla fine possiamo giocarci ancora tre bonus. Alla ripresa abbiamo tre squadre che giocano allo stesso modo: Verona, Atalanta e Torino. Poi a fine febbraio vedremo”.

Su Rugani: “Le qualità non le cambi. L’ho trovato che non aveva quasi mai giocato dopo due anni, ma con più personalità e serenità. Si mette sempre a disposizione, stasera ha fatto una partita straordinaria. Ha fatto interventi da difensore vero, ha messo i piedi dove è difficile metterli. Sono contento per lui, è un ragazzo che merita”:

Su Dybala: “Ha fatto una buona partita. Aveva un problema come de Ligt, ma l’ho buttat dentro. Questo campo qui ha penalizzato tutti i giocatori tecnici”.