Juventus, Buffon: "Ibra ancora determinante a 38 anni"

Ai microfoni di Sky, Gigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato così di Ibrahimovic: "Sorridevo quando qualcuno storceva il naso prima del suo arrivo - riporta sport.sky.it -. Certi giocatori vanno pesati, si guarda il loro peso specifico. Uno come Ibra a 38 anni è ancora un fattore determinante per i rossoneri. Se dovesse decidere di giocare fino a 41, ci sarebbero ancora 3 anni per costruire qualcosa di importante. Le valutazioni vanno fatte senza considerare i luoghi comuni".