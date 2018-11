Juventus, Dybala: "Milan-Juve sarà una bellissima partita. Higuain? Sarò strano ritrovarlo da avversario"

Ai microfoni di Sky Sport 24, Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato così in vista della sfida contro il Milan: "Arriviamo bene a questa gara, tutte e due le squadre stanno facendo bene - riporta tuttomercatoweb.com -. Sicuramente sarà una bellissima partita, è sempre Milan-Juve e speriamo di fare una grande gara, portando punti a casa".

Un ricordo di un gol al Milan?

"Quello che ho fatto con il Palermo, quando abbiamo vinto 2-0, è stato un gol molto importante per me e per quella stagione. Nessuno si aspettava che vincessimo".

Ritroverai Higuain.

"Ci siamo sentiti un paio di giorni fa. È una situazione strana: da avversario lo conoscevo, poi abbiamo giocato e vinto insieme, sarà strano ritrovarlo da avversario. Ognuno, ovviamente, difenderà la sua maglia".

Gli hai chiesto se sarà in campo?

"No, non gli ho chiesto dell'infortunio. Ci sentiamo spesso, anche con Douglas Costa: gli ho mandato un video, aspettiamo una risposta".