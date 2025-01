Juventus, Kolo Muani subito a disposizione per il Milan. E i biaconeri non mollano Tomori

La Juventus piazza il secondo colpo di mercato e si assicura l’attaccante francese classe 1998 Randal Kolo Muani. Come scritto da La Stampa il giocatore sarà già a disposizione di Thiago Motta nel big match di sabato pomeriggio all’Allianz Stadium contro il Milan e avrà sei mesi di tempo per provare a convincere tutto l’ambiente bianconero. La formula con cui è arrivato dal PSG, infatti, è un prestito secco, ma non è escluso che le due squadre possano ripartire i dialoghi e fare in modo che quello du Muani a Torino non sia solo un rapido passaggio. Il francese si giocherà il posto con Vlahovic, che ora vedrà inevitabilmente cambiare la propria gestione. Non è neanche escluso, si legge, che in caso di offerta vantaggiosa (l’Arsenal deve sostituire Gabriel Jesus, infortunatosi per il resto della stagione) la Juve possa decidere di salutare il serbo già a gennaio.

Dopo Kolo Muani e Alberto Costa, Giuntoli potrà tornare a caccia del difensore centrale. Araujo sembra allontanarsi ogni giorno di più, visto che il suo futuro dovrebbe continuare ad essere a tinte blaugrana. Ecco che i bianconeri potrebbero dunque tornare a bussare alla posta del Feyenoord per Hancko o a quella del Milan per Tomori. Tra le alternative, chiosa il quotidiano, cresce la considerazione per l’austriaco Kevin Danso.