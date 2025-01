Juventus, McKennie: "Vogliamo allungare sul Milan. Dobbiamo mantenere la concentrazione"

Come riportato da Tuttosport, Weston McKennie ha parlato della partita contro il Milan: “Vogliamo vincere, per allungare sul Milan e salire in classifica. Dobbiamo dare tutti di più perché la Juve deve vincere e stare in cima. Dobbiamo mantenere la concentrazione per non fare errori e anche per segnare il secondo gol dopo aver fatto il primo“.