Juventus-Milan, Kolo Muani non sarà della partita per motivi burocratici

Kolo Muani non ci sarà per Juventus-Milan di domani pomeriggio, racconta Gianluca Di Marzio in diretta a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, per un problema burocratico. Per l'attaccante francese, che ha già svolto le visite mediche con i bianconeri, non è stato ancora formalizzato il trasferimento per le limitazioni FIFA sui prestiti: il PSG ha tutti gli slot (6) occupati.

Il club parigino sta già lavorando ad una soluzione, richiamando uno dei giocatori prestati o vendendolo a titolo definitivo, per concludere l'operazione. Intanto Kolo Muani, che è a Torino, non potrà giocare in Juventus-Milan di domani pomeriggio.