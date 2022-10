Juventus, Nedved a DAZN: "Oggi è più importante per noi che per il Milan. Leao è un giocatore determinante"

MilanNews.it

Pavel Nedved, dirigente bianconero, ha dichiarato a DAZN nel pre-partita di Milan-Juventus:

Sul momento della Juventus: "Nel calcio c'è poco tempo. Siamo partiti male, ora dobbiamo recuperare punti. Oggi è più importante per noi che per il Milan visto che siamo in ritardo".

Su chi può essere decisivo: "Leao è un giocatore determinante, un pezzo dello scudetto dell'anno scorso è lui. Noi abbiamo giocatori che possono diventare come lui, parlo per esempio di Vlahovic e Kean, che sono ancora giovani. Vlahovic è un piccolo Ibra per me, con il suo fisico può diventare come Zlatan".

Su Milik e Vlahovic: "Milik è un giocatore già affermato, può dare una mano importante a Dusan".

Sull'inizio di stagione della Juventus: "Non è mai bello trovare alibi. Abbiamo fatto le nostre valutazioni, ma c'è ancora tempo per recuperare. Abbiamo avuto diversi infortuni, non abbiamo ancora potuto schierare la formazione tipo che avevamo pensato. Non si è ancora vista la Juventus combattiva, mi è mancato questo".

Sugli errori: "E' il momento di combattere e di recuperare punti. Poi i conti li faremo alla fine e vedremo quanti errori abbiamo commesso".