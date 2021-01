Il difensore del Benevento, prossimo avversario del Milan, Kamil Glik, è uno dei tre giocatori in Serie A a non aver mai saltato un minuto in questa prima parte di campionato (1260' minuti totali, ndr). Con lui, nella classifica stilata dal sito statistico Kickest, ci sono Tomiyasu (Bologna) e Milenkovic (Fiorentina).