Koeman su Milan-Ajax del 2003: "Meritavamo noi, eravamo giovani e di qualità"

Ronald Koeman ha parlato a UEFA.com alla vigilia del ritorno in Champions League. Su Milan-Ajax 3-2 del 2003, con rete decisiva negli ultimi secondi di partita di Tomasson che portò i rossoneri in semifinale della competizione, poi vinta. Koeman all'epoca era alla guida proprio dei lancieri: "Me lo ricordo perfettamente. Abbiamo giocato bene, ma abbiamo perso 3-2 contro il Milan all'ultimo minuto. Forse meritavamo di andare avanti perché avevamo una squadra molto giovane e di qualità, con campioni come Rafael van der Vaart, Nigel de Jong e Steven Pienaar".