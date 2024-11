Kucka ha recuperato in tempo per il "suo" Milan. Lo slovacco è capitano dello Slovan

Juraj Kucka capitana lo Slovan Bratislava questa sera contro il Milan. Lo slovacco è ricordato con affetto dai tifosi milanisti, per i suoi trascorsi tra il 2015 e il 2017 con in mezzo una Supercoppa italiana vinta. Kucka è stato poco impiegato in questa stagione per problemi al ginocchio, ma ha recuperato in tempo per sfidare la sua ex squadra. Ha riassaggiato il campo venerdì scorso contro il Kosice e oggi torna titolare.

In un'intervista pubblicata sul sito ufficiale dello Slovan, Kucka ha dichiarato: "Tifavo per questo club fin da bambino e mi sono davvero goduto quei due anni. Ovunque andassimo, c’erano sempre tantissimi tifosi ad aspettarci. Dal punto di vista calcistico, ho imparato molto. Facevo parte della formazione titolare e giocavo regolarmente le partite".

Di seguito le formazioni ufficiali di Slovan Bratislava - Milan, quinta giornata della League Phase di Champions League:

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko. A disp. Trnovsky, Hrdina, Tolic, Marcelli, Mustafic, Mak, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke, Ihnatenko. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Rafa Leao, Emerson Royal, Thiaw, Terracciano, Gabbia, Camarda, Musah. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: José María Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (Spagna)

IV UFFICIALE: Alejandro Muñiz Ruiz (Spagna)

VAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

AVAR: Valentín Gómez (Spagna).