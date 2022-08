L'Udinese batte 2-1 la Feralpi Salò con una prova rivedibile. Beto, Becao e Udogie out

MilanNews.it

L'Udinese ha battuto per 2-1 la Feralpi Salò nel primo turno di Coppa Italia; alla "Dacia Arena" sono stati decisivi i gol di Deulodeu su rigore al 12esimo e quello di Success al 64esimo. La prestazione dei friulani di Sottil, prossimi avversari del Milan in campionato, non è stata brillante, avendo concesso numerose occasioni da gol ad una squadra di Serie A a causa di una difesa molto alta ancora da registrare; 90 minuti per Deulofeu e Pereyra, non hanno giocato Beto, Becao e Udogie.