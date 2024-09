La Fiorentina si libera di due esuberi: ceduti Barak e Brekalo al Kasimpasa

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - Adesso è anche ufficiale: Antonin Barak e Josip Brekalo non sono più giocatori della Fiorentina. Il centrocampista ceco e l'esterno croato hanno firmato con il Kasimpasa, club del massimo campionato turco che sui propri canali ha dato il l'annuncio dell'ingaggio dei due ex viola con la stessa formula, ovvero prestito con diritto di riscatto a 6 milioni per Barak e intorno a 3 per Brekalo. (ANSA).