La Nazione: "Fiorentina, stop lungo per Nastasic. Con il Milan anche due baby"

Matija Nastasic è tornato a Firenze solo ieri sera, scrive l’edizione odierna de La Nazione, che spiega come serva ancora qualche ora per capire le reali condizioni del serbo. Gli esami strumentali sono in programma oggi alle 15, in casa Fiorentina hanno tutti il fiato sospeso anche se la sua presenza col Milan pare un miraggio. Potrebbe volerci persino molto tempo per il suo recupero. Nel frattempo Italiano lavora sulla coppia difensiva Igor-Venuti e il tandem di baby difensori Frison e Lucchesi che saranno promossi dalla Primavera.