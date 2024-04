La Roma si ferma per Ndicka. Oggi nessun allenamento a Trigoria, domani il primo per il Milan

vedi letture

Arrivano buone notizie per quanto riguarda Evan N'Dicka, difensore della Roma che ha accusato un malore nel corso del match contro l'Udinese. Trasportato subito in ospedale, dopo i primi momenti di grande preoccupazione arrivano aggiornamenti più rassicuranti riguardo alle condizioni del calciatore.

Ne ha parlato il club giallorosso, con un post sul proprio profilo X: "La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan!". Uscito dall'ospedale, il tecnico romanista Daniele De Rossi si è limitato a dire: "Bene, bene". La squadra sta tornando nella capitale: per domani non è in programma alcun allenamento, la ripresa è fissata per dopodomani mattina.