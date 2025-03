Lautaro in miglioramento: il capitano dell'Inter potrebbe rientrare per il derby di Coppa Italia

Riportano i colleghi di TMW che come da programma questa mattina Lautaro Martinez si è sottoposto al consueto iter di accertamenti per chiarezza sulle sue condizioni dopo essere rientrato in anticipo dal ritiro della Nazionale argentina per il problema ai flessori accusato nel corso dell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta.

Le condizioni del capitano dell'Inter sono in miglioramento e sulla via della guarigione. Il Toro sarà rivalutato nei prossimi giorni, ma così come Dumfries, anche lui salterà sicuramente la prossima di campionato con l’Udinese, ma potrebbe rientrare nel derby di Coppa Italia - in programma il 2 aprile - o più realisticamente nella successiva gara di Serie A in casa del Parma.