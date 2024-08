Lazio, Baroni perde anche Cataldi: il centrocampista ha firmato per la Fiorentina

vedi letture

In vista della sfida di questa sera all'Olimpico contro il Milan, la Lazio di Baroni non potrà contare su Danilo Cataldi. Il centrocampista italiano è un nuovo giocatore della Fiorentina, classe 1994 lascia la Lazio e si trasferisce in viola in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Cataldi dalla S.S.Lazio. Danilo Cataldi, nato a Roma il 6 agosto del 1994, in carriera ha indossato anche le maglie di Crotone, Genoa e Benevento. Con la maglia dei biancocelesti ha disputato 246 presenze, realizzando 10 reti. Nella sua carriera, il nuovo calciatore viola, ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana".