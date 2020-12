Lazio, Inzaghi: "Domani mancheranno Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares"

Alla vigilia del match con il Milan, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale biancoceleste: "Il nostro obiettivo è quello di dare continuità all’ottima prova offerta contro il Napoli. Dobbiamo provare a mettere in campo una prestazione importante contro la prima della classe, contro la squadra più in forma del campionato. I rossoneri hanno ottenuto grandi risultati. Abbiamo problemi di formazione come il Milan, ma andremo a Milano con la voglia di svolgere questa trasferta al meglio. Nella partita di domani mancheranno Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares, mentre Correa lo valuterò nel corso dell’allenamento di oggi. Pioli ha portato certezze al gruppo rossonero: giocando da squadra e concentrati si possono vincere partite importanti. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, dovrò valutare oggi i miei uomini. La cosa più importante sarà dare continuità alla prestazione di domenica con il Napoli".