Lazio, Lazzari prova il recupero: vuole esserci per la trasferta di Milano

L'infortunio subito contro lo Spezia lo scorso 28 agosto non gli ha permesso di radunarsi con la Nazionale e, salvo sorprese, anche di scendere in campo contro il Milan questa domenica. Manuel Lazzari, però, vuole accorciare i tempi di recupero e già ieri ha svolto un lavoro differenziato in campo. Saranno, dunque, ore cruciali per sapere se sarà o meno della trasferta di Milano; nella migliore delle ipotesi, comunque, Lazzari sarà arruolabile in panchina: troppo rischioso pensare di poterlo schierare in capo dal primo minuto. Lo riporta Lalaziosiamonoi.