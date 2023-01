Lazio, Marusic: "Il Milan resta una grande squadra nonostante gli ultimi risultati. Scudetto meritato l'anno scorso"

MilanNews.it

Intervistato da leggo.it, Adam Marusic, terzino della Lazio, ha parlato così della sfida di stasera contro il Milan: "Il Milan di Pioli rimane una grande squadra, anche se nelle ultime partite non è riuscito a raccogliere molti punti e ha perso in Coppa Italia e Supercoppa italiana. Dovremo restare concentrati per tutti i 90 minuti e anche oltre e giocare come sappiamo con entusiasmo e fiducia. Conosciamo molto bene il valore di questo Milan. Lo scorso campionato hanno vinto meritatamente lo scudetto, grazie a un girone di ritorno praticamente perfetto. Per batterli questa volta dovremo essere noi perfetti in ogni momento della gara e in tutte le zone del campo evitando cali di tensione e restando concentrati fino all’ultimo secondo".