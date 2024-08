Lazio-Milan, il possibile undici di Baroni alla vigilia della sfida contro i rossoneri

vedi letture

Primo big match della stagione con Eriksson nel cuore. La Lazio di Baroni ospita all'Olimpico il Milan di Fonseca, ancora a secco di vittorie in campionato. Il tecnico biancoceleste pensa ad alcune novità di formazione rispetto al crollo di Udine. Il modulo di partenza, molto mobile, sarà il 4-2-3-1. Davanti a Provedel tra i pali, i centrali saranno Patric e Romagnoli, complice l'assenza per infortunio di Mario Gila (lesione) e l'addio di Casale, in attesa di scoprire Gigot. Sulle fasce, con Pellegrini indisponibile, si muoveranno Nuno Tavares (che viaggia verso una maglia da titolare) e Marusic. Più staccato Lazzari a destra. In mediana spazio al ritorno di Rovella e a Guendouzi, mentre sulla trequarti è favorito il tridente composto da Tchaouna, Dia, Zaccagni. L'esterno francese è in vantaggio su Isaksen e Noslin. L'ex centravanti della Salernitana, invece, prova a scalzare Castrovilli e Dele-Bashiru per giocare in coppia o dietro l'unica punta Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.