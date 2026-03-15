Lazio, Sarri: "Serata emozionante, tifo spettacolare"

vedi letture

Maurizio Sarri, espulso nel finale, è stato intervistato da DAZN nel post partita di Lazio-Milan. Le sue parole:

Che emozioni ha provato salutando i tifosi?

“È stata tutta la serata emozionate. Rivedere l’Olimpico così, con la nostra gente, con un tifo spettacolare… Sono contento che la squadra abbia regalato la soddisfazione della vittoria al popolo laziale, ma la serata sarebbe stata straordinaria con qualunque risultato”.

Anche la prestazione è stata di livello:

“Abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol, c’erano i margini per chiuderlo in vantaggio più abbondantemente. Poi chiaramente l’intensità del primo tempo non ce l’abbiamo fatta a tenerla, con sei assenze e con cambi limitati. Quella è stata la grande difficoltà della partita”.

Una serata così fa venire i rimpianti sul campionato?

“Non lo so. Questa partita non la prenderei come metro di paragone, stasera c’era un’atmosfera particolare. Ragazzi motivati dal ritorno del pubblico, c’era un’atmosfera particolare. Non la prenderei come riferimento. Speriamo che possa essere una buona base per il futuro”.

Dove sarebbe la Lazio senza Sarri?

“È stata sicuramente la stagione, non voglio dire la più difficile della carriera perché in Serie C ne vivi di stagioni difficili, ma è la più difficile da quando sono in Serie A. Per tantissimi motivi. Ho fatto un plauso anche alla squadra, potevano esserci i presupposti per mollare, ma vedo che la squadra continua ad allenarsi su buoni livelli. A volte sbaglia in partita però complessivamente a livello caratteriale c’è”.