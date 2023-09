Lazio, Vecino carica i suoi: "Importante vittoria contro il Torino, vogliamo restare in zona Champions"

Al termine della partita vinta per 2-0 contro il Torino da parte della Lazio, l'ex centrocampista di Fiorentina e Inter commenta così il momento, finora positivao dei biancocelesti: "Felice per il gol e la vittoria, siamo in un buon momento, è importante non perdere e noi non molliamo mai. Contro il Milan per fare bene, vogliamo rimanere agganciati in zona Champions".