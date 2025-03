Lecce, Giampaolo: "Contro il Milan l’abbiamo persa noi. La delusione per la sconfitta è tantissima"

Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa, ha commentato così la sconfitta contro il Milan di sabato scorso come riporta tuttomercatoweb.com:

Come si supera la sconfitta con il Milan?

“Si esce perché bisogna uscirne. Ai ragazzi ripeto spesso che le partite non si possono rigiocare, quindi quella che giochi devi giocarla al massimo. Non puoi tornare indietro, devi avere la forza e la capacità di resettare sempre. Bisogna uscirne con la determinazione e con la consapevolezza che ogni partita è una nuova possibilità in cui provare a dare il massimo”.

Ci sono stati strascichi dopo la sconfitta col Milan?

“Abbiamo analizzato la partita, con grande umiltà ai calciatori ho detto che in quella situazione la partita l’abbiamo persa noi per alcuni dettagli. Questo non toglie niente al valore dell’avversario. La delusione per la sconfitta è tantissima, ma dentro la partita devi ricavare non solo gli aspetti negativi, ci sono stati anche tanti aspetti positivi che ti devono dare fiducia, consapevolezza e forza. Il campionato ci mette di fronte a una possibilità di riscatto. I giocatori hanno fatto una buona settimana di allenamento, li ho visti bene”.