live mn Prosperi (Pianese): "Il Milan ha giocatori di qualità. Mi ha impressionato Cuenca"

vedi letture

Al termine di Milan Futuro-Pianese, gara dell'ottava giornata di campionato di Serie C - Girone B, ha preso la parola in conferenza stampa Fabio Prosperi, mister della squadra ospite. Le sue parole:

Sugli episodi e la partita: "Gli episodi fanno parte di questo sport. Sul primo c'è poco da contestare, l'espulsione è a mio modo di vedere giusta. Poi per noi la partita si è complicata: il Milan si è difeso con tutti e noi abbiamo sbagliato tanti gol. C'era il rischio di rovinare la partita perché il Milan ha giocatori di grandissima qualità. Siamo stati bravi a farli girare e correre tanto. Credo che la vittoria sia meritata, al netto degli episodi che hanno sfavorito il Milan ma che ritengo che siano difficili da contestare"

Sul secondo tempo della Pianese: "Ho semplicemente messo un altro attaccante e spostato Mastropietro seconda punta, vicino a Mignani. Avevami bisogno di impegnare di più la difesa avversaria"

Sulla differenza del Milan senza Zeroli, Camarda, Vos... "Per noi è un grande piacere. Ho preparato la partita su come gioca il Milan ma non sui nomi perché anche Bonera credo che non sappia chi ha a disposizione. Non c'era Vos, Camarda... Però Turco non mi sembra uno stupido come Cuenca, Fall, Traorè, Longo, Minotti, Sandri... Per noi è una grandissima vittoria, a oggi la Pianese ha incontrato le più forti del campionato"

Quale giocatore del Milan la ha colpita di più: "Sono tutti validi, fuori contesto Pianese. Mi ha impressionato molto Cuenca, un primo tempo in cui è stato l'unico a crearci difficoltà"

Sull'interpretazione tattica rispetto alle prime partite: "Abbiamo cambiato qualcosina ma non i nostri principi di gioco. Ci siamo dati un'alternativa che possiamo mettere in pratica nelle prossime partite"