live mn Sassuolo, Iannoni: "Ci eravamo preparati al meglio ma si è vista la differenza"

vedi letture

Ottima gara del Milan in Coppa Italia: la squadra rossonera demolisce il malcapitato Sassuolo, primo della classe in Serie B, con il netto risultato di 6-1 e si qualifica senza patemi ed eccessivi sforzi ai quarti di finale della competizione dove ad attenderlo ci sarà una tra Roma e Sampdoria che si affronteranno nel corso della prossima settimana. Dalla pancia di San Siro tra pochi minuti prenderà la parola Edoardo Iannoni, calciatore dei neroverdi. Amiche e amici di MilanNews.it, restate con noi per seguire in diretta le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo.

Cosa è successo?

"Il Milan fa la differenza anche contro le squadre di Serie A. Noi ci eravamo preparati nel migliore dei modi, ma la differenza si è vista. Ora pensiamo al campionato, in cui siamo più focalizzati. Noi puntiamo tanto sul campionato".

Come è stato giocare qui a San Siro?

"È un onore, giocare contro una squadra così è da pelle d'oca. Ci portiamo solo le emozioni da stasera".