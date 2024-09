Lotta Scudetto, Conte: "Ci sono tante squadre, lascio sognare i tifosi ma io tengo i piedi per terra"

vedi letture

Dopo la vittoria contro il Monza, l'attuale allenatore del Napoli Antonio Conte ha voluto dire la sua in merito alla lotta scudetto. Il tecnico ex Juventus e Inter ha parlato così del grande equilibrio che vige, al momento in Serie A:

"Il vantaggio è che puoi allenare la squadra per tutta la settimana, lo svantaggio è che non è competitiva come quelle che giocano in Europa. Detto questo, continuiamo a lavorare. Lo facciamo per avverare i sogni ma la realtà dice che siamo molto lontani per fare voli pindarici. Bisogna sudarci ogni partita, come abbiamo fatto oggi e crescere. Sono passati neanche tre mesi, il presidente è il primo ad aver parlato di ricostruzione totale. Vanno via Osimhen e Zielinski e sento parlare di certe cose. So che ci sono aspettative alte nei miei confronti perché ho fatto cose importanti. Lasciamo sognare i tifosi, ma io devo tenere i piedi per terra. Ci sono tante squadre davanti a noi che siamo di rincorsa".