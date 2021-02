Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester, prossimo avversario del Milan in campionato, ha fatto il punto degli infortunati in vista della sfida col Chelsea in Premier League: "Juan (Mata ndr) resterà fuori per un paio di settimane, speriamo che McTominay, van de Beek e Cavani saranno disponibili per il weekend. Anche Pogba purtroppo resterà fuori per qualche settimana".