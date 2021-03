Manchester United, la probabile formazione dei Red Devils per la gara con il Milan

In avvicinamento alla partita tra Manchester United e Milan, gara in programma giovedì all'Old Trafford e valevole per l'andata degli ottavi di Europa League, si può guardare ai giocatori dei Red Devils che potrebbero scendere in campo. Tra assenze e presenze, questo potrebbe essere l'11 scelto da Solskjaer.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial; Greenwood.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer