Mandragora out in Conference, Palladino: "Non ho buone sensazioni"

Il Milan, domenica sera alle ore 20.45, sarà impegnato per la settima giornata di campionato contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Una partita che segna la conclusione del secondo spezzone della nostra Serie A prima di una nuova pausa per le Nazionali. Gli avversari dei rossoneri hanno giocato ieri in Conference League la prima sfida del loro girone e hanno superato per 2-0 i The New Saints, squadra gallese. In gol anche il giocatore ancora di proprietà rossonera Yacine Adli.

Brutte notizie per la Viola sono arrivate proprio dal compagno di reparto del francese e titolare della squadra, Rolando Mandragora. Il centrocampista classe 1997, poco prima dell'intervallo, è uscito dolorante dopo essere caudo male sul ginocchio. Nel post gara tutt'altro che incoraggianti le parole di mister Raffaele Palladino: "Ho parlato con Rolando, non ho buone sensazioni. Non ha fatto una bella impressione. Mi auguro non sia nulla di grave". Difficilmente sarà in campo domenica con il Milan: per lui si teme un lungo stop.