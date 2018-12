MN - Bologna, Inzaghi in conferenza: "Avremmo potuto vincerla. Strano non tifare Milan per 90 minuti"

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Il rammarico è non essere riusciti a vincerla nel finale, ma riuscire a non concedere occasioni a Calabria, Suso, Higuain, Cutrone e Calhanoglu è stato difficile. Siamo stati molto bravi, sono contento della risposta della squadra. Oggi dietro siamo stati straordinari, potevamo giocare meglio qualche palla in ripartenza, ma c'è un po' di timore dato dalla classifica. Gattuso? Oggi era una partita strana. Non avrei mai pensato di poter non tifare Milan per 90 minuti, però è stato bellissimo giocare alla pari del Milan. Ci siamo salutati e siamo tornati ad essere uno tifoso dell'altro. Io vedo lavorare questi ragazzi e so come lavoriamo io e il mio staff. Se Suso ti fa una giocata e te la mette sotto l'incrocio dobbiamo applaudire e accettarlo, ma non volevo più prendere gol strani. Il Bologna ha dato tutto quello che aveva, arriveranno anche i risultati se continueremo così. Sabato avremo la riprova contro il Parma per vedere se siamo davvero in ripresa. Destro? Mattia si sta allenando bene. Probabilmente avrei dovuto farlo entrare prima. Non sapevo se Palacio potesse continuare e al posto di Rodrigo sarebbe entrato Falcinelli. Mattia si sta allenando bene e penso potrà avere l'occasione di fare bene in futuro. Anche a Empoli la squadra aveva dato tutto quello che aveva, ma non avevamo concretizzato per quanto creato. So come la squadra segue me e il mio staff. Devo cercare di fargli tirare fuori il massimo per uscire da questa situazione. Io li vedo lavorare, sono contento soprattutto per loro".