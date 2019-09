MN - Fiorentina, Montella: "Giampaolo continui a credere nelle sue idee"

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida vinta contro il Milan: "E' cambiato tutto rispetto alla partita di maggio. Quello era un ciclo finito, ora ne è iniziato uno nuovo. C'è un altro entusiasmo, altre situazioni e altre calciatori. Non pensavamo che arrivassero così presto queste soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni. Ribery? Ha fatto una prestazione straordinaria, era qualcosa di strepitoso ancora più di adesso 5 anni fa. Va un po' gestito, lui vorrebbe senza giocare, però sta andando al di là di ogni più rosea aspettativa. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita. Non dobbiamo pensare di essere già in Champions, perchè a Firenze si va da un estremo all'altro. Chiedo anche a voi di non essere troppo positivi, per favore. Consiglio a Giampaolo? Non è un ambiente particolare o strano rispetto ad altri. Giampaolo ha più esperienza e partite di me, sa che deve continuare a credere nelle proprie idee e continuare a lavorare e stare sereno. Ribery fa bene anche alla Serie A? Fa bene anche al marketing. Castrovilli? Gli avevo chiesto di segnare e fare assist e credo l'abbia fatto. E' stato meno dinamico di altre partite, perchè era un po' stanco. Deve stare tranquillo, può migliorare tanto in partita. Dove può arrivare la Fiorentina? Non lo so, non conosco benissimo i calciatori e tanti sono all'esordio in Serie A. Prima della partita di stasera ero fiducioso, nel primo tempo con un po' di cinismo in più avremmo potuto segnare altri gol. Similitudini con il 3-1 al Milan di 7 anni fa? C'è voglia, c'è entusiasmo, c'è un bello spirito nello spogliatoio e in società e questo fa la differenza. Chiedo equilibrio a tutta Firenze. Una settimana fa ero l'allenatore più scarso del mondo. Troppi sbalzi non vanno bene".