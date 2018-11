MN - Juventus, Allegri in conferenza: "Bravi a limitare il Milan. Higuain sempre nervoso? No, non è solito esserlo"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida vinta contro il Milan: "Bonucci oggi era in programma di farlo riposare, perchè ha fatto tantissime partite. E' capitato con il Milan. Benatia ha fatto un'ottima partita. I ragazzi sono stati molto bravi, perchè hanno aggredito la gara e si sono tolti subito le scorie della sconfitta contro il Manchester United, e non era semplice per come è venuta. E' una vittoria meritata contro un buon Milan. Stasera la squadra ha concesso una punizione laterale, senza concederne di centrali. Loro sono molto bravi su punizione e non hanno mai preso un gol su palla inattiva. Dobbiamo limitare quelle situazioni come il rigore, in cui eravamo scoperti. Il Milan ha dei giocatori davanti come Suso, Higuain, Calhanoglu e Castillejo che hanno qualità tecnica e hanno tiro. La squadra è stata brava a limitare questo, a raccogliersi senza subire gol. Benatia? La Juventus ha 5 difensori tra i più forti che ci sono in circolazione, se non i più forti. Non possono giocare tutti tutte le partite. Stasera Benatia ha dimostrato di essere da Juventus. Se ho guardato il rigore di Higuain? L'ho guardato, Szczesny è un grande paratore di rigori e stasera lo ha dimostrato. Higuain nervoso anche con me? No, non è solito. I giocatori hanno delle reazioni, non era facile giocare per lui stasera. Fino al rigore sbagliato non aveva fatto una brutta partita".