Molto probabile il turnover massiccio della Fiorentina contro i New Saints in vista del Milan

Esordio europeo per la Fiorentina nella prima fase: stasera alle 21 i viola affronteranno la squadra gallese del New Saints. Raffaele Palladino sa che anche da questa prova passano le prossime prove dei suoi, nonostante chiaramente stia pensando ad un forte turnover, con Dodò che potrebbe essere l'unico confermato rispetto alla sfida pareggiata contro l'Empoli.

Come arriva la Fiorentina

Palladino sta finendo le carte da potersi giocare: serve partire bene in Conference League. In campionato è arrivata appena una vittoria in 6 partite. Il tecnico pensa al turnover, ma è preoccupato dalla difesa dove mancheranno Martinez Quarta, Biraghi e Comuzzo per squalifica, più Pongracic che è ancora infortunato. L'allenatore in merito ha detto: "Faremo diversi cambi ma da chi scenderà in campo mi aspetto risposte positive e sono sicuro che faremo di tutto per vincere e disputare una grande prestazione". Ballottaggio aperto tra Richardson e Mandragora in mediana, davanti spazio a Beltran con Ikone e Sottil.

Come arriva il The New Saints

I gallesi arrivano con tutta la squadra a disposizione del tecnico Craig Harrison, ad eccezione dello squalificato Jordan Williams. Davanti a Roberts dovrebbero trovare spazio Daniels, Davies, Bodenham e Redmond. Williams, Holden e Smith dovrebbero comporre il centrocampo, davanti invece spazio al tridente Wilson, Oteh e Bradley. In campionato sono quinti con 15 punti e arrivano dalla larga vittoria esterna per 6 a 1 sul Newtown.

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Adli, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. All. Palladino

The New Saints (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond. WIlliams, Holden, Smith; Wilson, Oteh, Bradley. All: Harrison.