Mrkela (ds Stella Rossa): “Abbiamo la squadra più forte degli ultimi 15-20 anni. Stankovic è l’arma in più”

L'attuale direttore sportivo della Stella Rossa, ed ex-giocatore biancorosso, Mitar Mrkela, ha parlato ai microfoni del canale telematico della squadra serba in occasione del match di giovedì contro il Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Rispetto a 30 anni fa ora è un momento completamente diverso. La differenza tra i club tradizionali provenienti dai paesi dell'est come la Stella Rossa e quelli ricchi è molto più grande. C'è molto più denaro in circolazione e le grandi squadre sono diventate piccole colonie dei migliori giocatori del mondo. Vista in questo modo, la differenza di cui parliamo è ora a favore del Milan. Tuttavia, abbiamo una squadra che è la migliore degli ultimi 15-20 anni. Il nostro staff di professionisti, guidato da Dejan Stanković, conosce molto bene il calcio italiano. Sanno come giocare contro squadre come il Milan ed è qui che vediamo il nostro più grande vantaggio".