Napoli, brutta avventura per Ounas: rapinato da due ladri sotto casa

Brutta avventura per Adam Ounas. Il fantasista del Napoli, scrive corriere.it, è stato rapinato a casa sua in quel di Posillipo, a un'ora dalla partenza per Milano dove domani i partnenopei affronteranno il Milan. Pare che la la rapina si sia consumata con un sequestro di persona: i ladri lo avrebbero aspettato sotto il palazzo dove abita, al rientro dall'allenamento a Castelvolturno. I due, arrivati su uno scooter, avrebbero seguito Ounas sin dentro al garage per poi immobilizzarlo e costringerlo a consegnare loro soldi e gioielli: bottino ricco, con soldi in contanti più un orologio e una catenina dal valore di cinquemila euro.