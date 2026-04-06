Napoli, De Bruyne punta il Milan per un record personale: il dato

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Dopo l'ultima vittoria casalinga contro il Torino, il Milan di Massimiliano Allegri si appresta a prepare la delicata sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Una partita che per entrambe le squadre potrebbe significare tantissimo in ottica Champions, e forse anche per qualcosa in più. I rossoneri hanno dalla propria parte la certezza di avere quasi tutta la rosa a propria disposizione. Solo Matteo Gabbia infatti, con ogni probabilità non sarà della partita. Una gara ricca di insidie e dal risultato storicamente mai scontato.

NAPOLI, I DATI DEL PROSSIMO AVVERSARIO DEL MILAN

Dopo il gol su rigore all'andata, il Milan potrebbe diventare la prima squadra contro Kevin De Bruyne troverebbe più di una rete in Serie A; inoltre, se andasse a bersaglio, diventerebbe solo il secondo centrocampista a tagliare il traguardo delle 100 marcature nei Big-5 campionati europei dal suo esordio in avanti (99G finora, dal 2012/13), dopo Marco Reus (120). Dal suo rientro, il Napoli ha vinto tre partite su tre e, più in generale, gli azzurri vantano il 71% di vittorie stagionali all-comps (10/14) con il classe 1991 in campo, mentre senza di lui la percentuale scende al 46% (13/28).

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"Il calcio è fantastico, ma in 15 giorni si possono rovesciare 7 mesi di lavoro. Non dobbiamo esternare il fatto che vogliamo vincere, perché non serve a niente. Quando si lavora in un club come il Milan bisogna avere l'ambizione, ma tra l'averla e vincerla ce ne passa. Quindi dobbiamo continuare a vedere quelle dietro, anche perché rientrare in Champions è nelle nostre mani, così come lo scudetto è nelle mani dell'Inter. Per quanto riguarda la Nazionale sono dispiaciuto per la mancata qualificazione, però credo che da questa situazione bisogna coglierla come un'pportunità di crescita. Per quanto riguarda la partita di lunedì, è una partita bellissima da giocare. Si inizia il rush finale della stagione, il momento più bello ed importante della stagione perché ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions. Manca ancora qualche vittoria, ma pensiamo a fare un passettino alla volta".