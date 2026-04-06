MN - Hojlund in subbio per stasera: al suo posto pronto Giovane
Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, in casa Napoli c'è un'ultima ora tutt'altro che positiva in vista del match di stasera: stiamo parlando del possibile forfait del centravanti in maglia 19 Hojlund. Il danese è alle prese con un virus intestinale che potrebbe costringerlo a saltare la sfida contro i rossoneri. Rimane tutto da monitorare per capire quale sarà l'evoluzione nelle prossime ore. In assenza anche di Lukaku, al suo posto sarebbe Giovane, l'ex Verona, a prendere le redini dell'attacco azzurro.
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
9 Fullkrug 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 11 Pulisic, 10 Leao
Allenatore: Massimiliano Allegri.
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