MN - Ultim’ora: Hojlund non ce la fa, al suo posto pronto Giovane

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Vi avevamo anticipato circa un'ora fa del possibile forfait di Rasmus Hojlund per il match di stasera contro i rossoneri a causa di un virus intestinale e di una lieve febbre. Con il passare delle ore la situazione non è migliorata e dunque, secondo quanto raccolto dalla redazione di Milanews.it, il danese non ce la fa e dunque stasera non sarà della partita. Al suo posto, vista l'assenza anche di Romelu Lukaku, toccherà a Giovane guidare l'attacco azzurro.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug. All. Allegri