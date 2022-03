Napoli, ieri lavoro specifico per Osimhen e Fabian. Personalizzato per altri 4

MilanNews.it

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, nella giornata di ieri - prima di allenamento verso la sfida contro il Milan - Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra, Lozano e Anguissa personalizzato in campo. Palestra e terapie per Malcuit. Osimhen e Fabian hanno svolto lavoro in palestra con la squadra e lavoro di recupero funzionale in campo.

Le loro condizioni saranno valutate nell'allenamento di oggi.